Stasera torna a riunirsi il Consiglio comunale

Si riunisce stasera, lunedì 22 luglio, il Consiglio comunale di Olgiate Comasco: seduta alle 21 nella Sala consiliare di Palazzo Volta.

Consiglio comunale alle 20.45

La seduta è convocata per le 20.45 per trattare, dopo l'esame e l'approvazione dei verbali del precedente Consiglio comunale, due argomenti. All'ordine del giorno innanzitutto la verifica degli equilibri di bilancio.

Il regolamento

In discussione, nella serata odierna, anche una modifica al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. In particolare, l'articolo oggetto di proposta di modifica è il numero 34.