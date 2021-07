Statale chiusa di notte in centro per i lavori di asfaltatura

Statale chiusa di notte in centro, a Olgiate Comasco, per i lavori di asfaltatura previsti dal Comune.

Statale chiusa di notte

Stante la necessità di effettuare opere di ripristino del manto stradale, mediante posa del nuovo asfalto, nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso tra via volta e via San Gerardo, Comune e Polizia locale si sono confrontati con la ditta che effettuerà l'intervento. Concordata, quindi, la decisione di concentrare i lavori in orario notturno. Il divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia riguarda appunto via Vittorio Emanuele, dall’intersezione con via Volta all’intersezione con via San Gerardo, dalle 22 di giovedì 29 luglio alle 5.30 di venerdì 30 luglio e

dalle 22 di venerdì 30 luglio alle 5.30 di sabato 31 luglio.

Segnaletica per le deviazioni stradali

La ditta “Scuffi F.lli" Srl si occuperà anche della posa e della manutenzione dell'idonea segnaletica per evidenziare il cantiere stradale e gli itinerari alternativi nelle due notti interessate dai lavori. L'ordinanza per lo stop al traffico veicolare è stata firmata dal vicecomandante della Polizia locale.