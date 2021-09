Statale chiusa di notte per i lavori di asfaltatura

Statale Briantea chiusa di notte, in centro a Olgiate Comasco, per i lavori di asfaltatura.

Statale chiusa, nella notte verranno completati i lavori

Iniziate nella scorsa notte le opere di fresatura del tratto della statale che, pochi metri oltre l'intersezione con via San Gerardo e sino alla zona della nuova rotatoria, sarà interessata dal rifacimento del manto stradale. Cantiere attivo dalle 22 di ieri, lunedì 6 settembre, alle 5 della mattinata odierna, in via Vittorio Emanuele: quindi, stop alla viabilità. E come ricorda il sindaco Simone Moretti, la seconda tranche di lavori è prevista proprio per oggi, martedì 7 settembre, sempre dalla 22 alle 5, con conseguente chiusura al traffico veicolare nella stessa fascia oraria.

Due notti di stop alla viabilità in centro

Gli annunciati lavori di asfaltatura erano stati rinviati nelle scorse settimane a causa dell'ondata di maltempo. Il Comune era stato costretto a rivedere il cronoprogramma delle opere, mettendo appunto in coda l'intervento sulla statale 342 Briantea. La scelta è stata quella di concentrare i lavori in orario notturno, così da creare il minor impatto possibile sulla viabilità cittadina. "Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo anticipatamente per la pazienza e la collaborazione", la chiosa di Palazzo Volta.