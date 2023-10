Statale chiusa: lavori in corso per realizzare la nuova rotatoria

Statale 3342 Briantea chiusa nel tratto di via Roma, all'altezza dell'intersezione via San Giorgio e via Angelo e Mary Roncoroni, a Olgiate Comasco: lavori in corso per realizzare la nuova rotatoria.

Lavori in corso dalla mattinata di oggi: addio ai semafori

Annunciato la scorsa settimana, il cantiere è stato aperto nella mattinata di oggi, lunedì 16 ottobre. E' prevista la realizzazione della nuova rotatoria, nell'ambito della costruzione di un supermercato (della catena Lidl) tra via Roma e via San Giorgio. L'apposita ordinanza della Polizia locale ha introdotto il divieto di circolazione in via Roma, in entrambi i sensi di marcia, all’altezza dell’intersezione con le vie San Giorgio e Angelo e Mary Roncoroni. Il rondò porterà alla rimozione dei semafori sulle stesse strade.

Deviazioni obbligatorie

Ecco le deviazioni tassative sul tratto della statale Briantea interessato dalla chiusura. Per i veicoli provenienti da Varese/Milano/Svizzera (Ss342/Sp23) deviazione verso via Michelangelo. Per i veicoli provenienti da Como (Ss342) deviazione verso via Milano o via Tarchini. Transito consentito a mezzi di soccorso, Polizia, residenti e veicoli diretti alle attività commerciali, sino all’area di cantiere da ambo i lati; in via Segantini/via San Giorgio (corsia verso via Roma), in via Angelo e Mary Roncoroni (tratto da via Michelangelo a via Roma) e piazza Italia (lato via Roma), strada senza uscita. Tutto questo dalle 6.30 di lunedì 16 ottobre alle 12.30 di venerdì 28 ottobre.

Polizia locale: "Situazione sotto controllo"

Nella tarda mattinata odierna, la Polizia locale ha monitorato ulteriormente le deviazioni del traffico e la opportuna segnaletica. In particolare, come spiega il comandante Ezio Villa "la situazione è sotto controllo, verrà arretrata la segnaletica in via Roma, all'altezza dell'incrocio con via Tarchini, per rendere agevole la svolta dei veicoli in via Vecchie Scuderie dopo essere usciti dalla stessa via Tarchini".