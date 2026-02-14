Statale chiusa nel tratto di viale Trieste interessato da lavori sulla rete del gas

Statale chiusa a Olgiate Comasco in un tratto di viale Trieste per lavori sulla rete del gas.

Divieto di transito

Il divieto è per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 35 e l’intersezione con via Repubblica. Divieto indispensabile in concomitanza con l’intervento di rifacimento della rete del gas interrata.

Modifica della viabilità

Il divieto è in vigore dallo scorso mercoledì e proseguirà fino alle 18 di mercoledì 18 febbraio. La decisione è stata presa a seguito del sopralluogo fatto dalla Polizia locale in questi primi giorni della settimana per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dai lavori. Ritenuta problematico ricorrere a un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, per la presenza nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di un’intersezione regolata da impianto semaforico a quattro direttrici.

I percorsi alternativi

Il percorso alternativo della direttrice Como – Varese è in direzione di via Nuova Varesina e via Repubblica. Il percorso alternativo della direttrice Varese – Como è in direzione di via Repubblica e via Nuova Varesina. Accesso consentito a tutti i residenti e clienti delle attività commerciali dal km 68+00 della Ss342 (viale Trieste – rotatoria detta della “Benedetta”) consentito sino al civico 35.

