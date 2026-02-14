Disagi

Statale chiusa nel tratto di viale Trieste interessato da lavori sulla rete del gas

In vigore il divieto di transito con segnalazione dei percorsi alternativi.

Statale chiusa nel tratto di viale Trieste interessato da lavori sulla rete del gas

Olgiate Comasco · 14/02/2026 alle 15:00

di

Statale chiusa a Olgiate Comasco in un tratto di viale Trieste per lavori sulla rete del gas.

Divieto di transito

Il divieto è per tutti i veicoli nel tratto compreso tra il civico 35 e l’intersezione  con via Repubblica. Divieto indispensabile in concomitanza con l’intervento di rifacimento della rete del gas interrata.

Modifica della viabilità

Il divieto è in vigore dallo scorso mercoledì e proseguirà fino alle 18 di mercoledì 18 febbraio. La decisione è stata presa a seguito del sopralluogo fatto dalla Polizia locale in questi primi giorni della settimana per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dai lavori. Ritenuta problematico ricorrere a un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, per la presenza nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di un’intersezione regolata da impianto semaforico a quattro direttrici.

I percorsi alternativi

Il percorso alternativo della direttrice Como – Varese è in direzione di via Nuova Varesina e via Repubblica. Il percorso alternativo della direttrice Varese – Como è in direzione di via Repubblica e via Nuova Varesina. Accesso consentito a tutti i residenti e clienti delle attività commerciali dal km 68+00 della Ss342 (viale Trieste – rotatoria detta della “Benedetta”) consentito sino al civico 35.
.

Tu cosa ne pensi?