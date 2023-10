Statale chiusa per dodici giorni, ecco le deviazioni obbligatorie

Divieto di circolazione veicolare sulla statale 342 Briantea

Lavori per una nuova rotatoria: addio ai semafori

, nel tratto di via Roma, a Olgiate Comasco , all'altezza dell'intersezione con via San Giorgio e via Angelo e Mary Roncoroni.

Tutto pronto per avviare i lavori di realizzazione della nuova rotatoria, prevista nell'ambito della costruzione di un supermercato (della catena Lidl) tra via Roma e via San Giorgio. Di conseguenza, Valeria Giudici, vicecomandante della Polizia locale, ha firmato un'ordinanza che puntualizza il divieto di circolazione in via Roma, in entrambi i sensi di marcia, all’altezza dell’intersezione con le vie San Giorgio e Angelo e Mary Roncoroni. Con la rotonda, verranno rimossi i semafori che regolavano il traffico viabilistico nella zona.

Deviazioni obbligatorie sulla statale Briantea

Ecco le deviazioni tassative sul tratto della statale Briantea interessato dalla chiusura. Per i veicoli provenienti da Varese/Milano/Svizzera (Ss342/Sp23) deviazione verso via Michelangelo. Per i veicoli provenienti da Como (Ss342) deviazione verso via Milano o via Tarchini. Transito consentito a mezzi di soccorso, Polizia, residenti e veicoli diretti alle attività commerciali, sino all’area di cantiere da ambo i lati; In via Segantini/via San Giorgio (corsia verso via Roma), in via Angelo e Mary Roncoroni (tratto da via Michelangelo a via Roma) e piazza Italia (lato via Roma), strada senza uscita. Tutto questo dalle 6.30 di lunedì 16 ottobre alle 12.30 di venerdì 28 ottobre.

Segnaletica per avvisare i cittadini

E' prevista la posa di idonea segnaletica per avvisare i cittadini della temporanea interruzione, nonché gli specifici divieti e limitazioni conseguenti ai provvedimenti definiti nell'ordinanza. La segnaletica verticale di divieto di sosta dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.