Statale chiusa per un intervento dei Vigili del fuoco – FOTO e VIDEO

Statale Briantea chiusa oggi, martedì 28 aprile 2020, intorno alle 17, per qualche minuto in centro a Olgiate Comasco: intervento urgente dei Vigili del fuoco per tagliare un ramo che gravava su un cavo della corrente elettrica.

Statale chiusa, Polizia locale e Vigili del fuoco sul posto

Necessario anche l’intervento dell’autoscala per risolvere un problema causato dal un ramo degli alberi del parco di Villa Giardini, piegatosi appoggiandosi sul cavo della corrente elettrica. Dapprima, all’altezza delle intersezioni con via Milano e con via Volta, traffico regolato a senso unico alternato dalla Polizia locale. Poi, per qualche minuto, stop al passaggio dei veicoli per permettere l’intervento dei pompieri. Presente anche i tecnici dell’Enel, che hanno staccato la corrente per consentire l’intervento di messa in sicurezza.

La preoccupazione del sindaco

“Non è il primo intervento di questo tipo per problemi provocati dallo stato degli alberi di quella proprietà – spiega Simone Moretti, sindaco – Domani informerò il comandante della Polizia locale. Reitereremo l’ordinanza per la manutenzione di quel parco”.