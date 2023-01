Stato d'agitazione alle Dogane di Como, i sindacati: "Mancano almeno 40 operatori".

La Rsu e le organizzazioni sindacali territoriali di Cgil, Cisl, Uil, Flp, Usb e Confsal Unsa, su mandato dei lavoratori dell’Ufficio delle Dogane di Como, con le Sezioni Operative di Ponte Chiasso, Montano Lucino, Lecco, Oria Valsolda, Campione d’Italia e Chiasso, nella giornata del 25 gennaio 2023 hanno proclamato lo stato d’agitazione del personale per denunciare la grave carenza di personale in servizio. A creare questa situazione numerosi pensionamenti di dipendenti che non sarebbero stati sostituiti e l’aumento dei carichi di lavoro in parte provocato dalle procedure doganali e in parte dagli inasprimenti dei controlli tributari.

"Lo stato d’agitazione e le eventuali successive azioni di protesta si pongono l'obiettivo di ottenere con la massima urgenza l’acquisizione di almeno 40 unità di personale da destinare alle varie articolazioni dell’Ufficio Dogane di Como e stabilire un adeguamento dei carichi di lavoro ad oggi non più sostenibili" hanno spiegato i sindacati.