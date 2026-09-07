Stava aggredendo il personale del PS e danneggiando gli arredi: arrestato

La Polizia di Stato di Como, nella notte tra venerdì e sabato, ha arrestato un 25enne egiziano, regolare in Italia, ma di fatto senza fissa dimora, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio ed aggressione al personale sanitario.

L’intervento delle volanti al Pronto Soccorso del Sant’Anna

Le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como sono intervenute, verso l’1:00 di notte di sabato, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta che stava danneggiando gli arredi ed aggredendo un addetto alla vigilanza.

Arrestato per violenza, resistenza e aggressione al personale sanitario

L’uomo è stato quindi bloccato dai poliziotti ed arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, aggressione al personale sanitario ed interruzione di pubblico servizio.