Stay green: giovani anzanesi ripuliscono il paese. Si è tenuto ieri mattina, domenica 18 aprile, il primo dei cinque appuntamenti dedicati alla pulizia delle aree verdi del paese.

Un progetto ideato dalla Consulta giovani «Quelli che av-Anzano» con l’Amministrazione comunale e la Protezione civile di Arosio e con il coinvolgimento dei bambini della scuola primaria «Perlasca», che si articola in cinque appuntamenti per la pulizia del territorio, ma anche e soprattutto per la sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente. Si è tenuta ieri la prima delle cinque giornate del progetto “Stay green”. Una giornata all’insegna del verde, della pulizia e riscoperta dei sentieri.

Tanti i giovani della Consulta “Quelli che av-Anzano” che hanno aderito e ripulito i boschi: tra i rovi e le erbacce, i giovani volontari hanno segnalato la presenza di rifiuti di ogni genere: persino uno pneumatico e un gabinetto.

Dall’Amministrazione comunale il grazie ai giovani per il loro impegno: “Un grandissimo grazie alla Protezione Civile e tutti i volontari che hanno partecipato . hanno commentato dall’Amministrazione comunale – E un super applauso ai nostri meravigliosi giovani di Quelli che av-Anzano che hanno ideato questa stupenda iniziativa con grande partecipazione!”.