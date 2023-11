Stipendio netto di 1.800 euro al mese: "Ma da anni non troviamo autisti"

Uno stipendio netto di 1.800 euro al mese più tredicesima, quattordicesima, ferie, malattia e, soprattutto, un contratto a tempo indeterminato. Eppure, alla "G. Fumagalli - Varesina Spurghi" da quattro anni non riescono a trovare un autista.

Il caso sollevato dalla "Varesina Spurghi"

E’ un caso singolare quello sollevato da Thomas Clerici, figlio della titolare Tiziana Fumagalli e del marito Mauro Clerici, anche lui in azienda. L’obiettivo della storica ditta, infatti, è sempre stato quello di ampliare il business. Una necessità che si è però scontrata con una situazione, a conti fatti, imprevedibile. "Abbiamo un organico composto da una quindicina di persone, ma avremmo bisogno di due figure da inserire come autisti - spiega Thomas - Oggi, ancora di più a fronte di alcuni pensionamenti. Di fatto, questa ricerca va avanti da quattro anni buoni". Per guidare i camion aziendali è necessario avere la patente C e la carta del conducente, ovvero quel documento che permette di utilizzare mezzi per conto di terzi. "Offriamo, inizialmente, un contratto di sei mesi, poi a tempo indeterminato. La paga netta oscilla tra 1.800 e 2.000 euro, più malattia, ferie, tredicesima e quattordicesima. Il punto nodale è che facciamo pochi colloqui, eppure ci siamo mossi su più fronti". Passaparola, annunci di lavoro sui social media e siti specializzati, ma anche contattando direttamente le autoscuole. "Siamo pronti a farci carico della formazione ed è per quello che andrebbe bene anche un giovane che ha appena fatto la patente C. Non so perché ci sia questa penuria di figure. Sicuramente è un investimento importante visto il costo. Mettiamoci magari la vicinanza della Svizzera e anche la particolarità del nostro lavoro e il quadro è completo. I nostri autisti non devono guidare solo i camion, ma anche operare per lo spurgo. Stesso discorso per quanto riguarda il nostro marchio Clean Art".