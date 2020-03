In mensa non c’è posto per i maleducati. Il successo del servizio di refezione abbinato al doposcuola, garantito dall’associazione genitori “La Lanterna” di Olgiate Comasco, è attestato dai numeri dei partecipanti.

Stop ai maleducati in mensa: chi si comporta male, sta a casa

Il servizio istituito per gli alunni delle medie, si sta rivelando sempre più indispensabile: quest’anno è caratterizzato da picchi di 70 scolari che partecipano alle attività pomeridiane alla “Buonarroti”, per le quali è prevista anche la mensa nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, con un “tetto” di 40 alunni che condividono il momento del pranzo. E proprio la significativa affluenza, considerando la mancanza di un locale ad hoc, causa alcune difficoltà: doppio turno, studenti concentrati nell’atrio o – in caso di condizioni climatiche favorevoli – nel cortile dell’istituto. Logisticamente non è il massimo, in più ci si mette l’ “esuberanza” di qualche ragazzo, immediatamente tamponata dall’associazione genitori. Chi si distingue per maleducazione, ad esempio sporcando e lasciando sui tavoli bottigliette di plastica e lattine vuote, viene ripreso per il comportamento sbagliato. E poi deve pulire. Se non bastasse, addio mensa.

