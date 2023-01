Stop al cellulare, l'invito dell'associazione genitori

Stop al cellulare con l'associazione genitori "La Lanterna" di Olgiate Comasco, presieduta da Elisabetta Perelli.

Stop al cellulare, l'idea di mamme e papà

La nuova iniziativa del sodalizio che aggrega centinaia di mamme e papà, finalizzata a coinvolgere bimbi e adolescenti, chiama in causa il telefonino. E per il pomeriggio di sabato 14 gennaio l'invito è esplicito: "Metti da parte il cellulare" per lasciare spazio a giochi da tavolo e riscoprire una realtà divertente e sociale, nel vero senso della parola. Dunque una proposta, col patrocinio del Comune di Olgiate Comasco, che intende far sperimentare come ci si possa aggregare rinunciando a isolarsi col telefonino.

Un pomeriggio di giochi

L'appuntamento si terrà nello spazio all'ingresso della palestra comunale di via Tarchini. Sarà l'occasione per stare insieme, a partire dalle 15, e condividere un'esperienza ludica. Tutto questo permetterà, quindi, di mettere da parte il cellulare, dimostrando che è possibile divertirsi anche senza il telefonino. La partecipazione è gratuita.

E il 21 gennaio "Mettiamoci una mano sul cuore"

L'impegno dell'associazione genitori è anche nell'ottica della prevenzione: sabato 21 gennaio altra opportunità importante grazie a "Mettiamoci una mano sul cuore": incontro e dimostrazione gratuita sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree. L'incontro avrà inizio alle 9 e proseguirà sino alle 13, a cura degli infermieri di area critica Marco Bianchi, Valerio Gallazzi e Fabrizio Moltrasio. Si terrà nella scuola dell'infanzia di via Roncoroni: posti limitati, iscrizione obbligatoria al 349-3086810.