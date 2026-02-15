Stop al servizio scuolabus, le famiglie non ci stanno e lanciano una raccolta firme

Stop al servizio scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico, le famiglie non ci stanno e lanciano una raccolta firme. La petizione promossa ad Albese con Cassano contro la scelta dell’Amministrazione.

Famiglie sul piede di guerra

Acceso dibattito in paese per la soppressione del servizio di scuolabus a partire dal prossimo anno scolastico 2026/2027. Numerose famiglie hanno espresso preoccupazione per le ricadute pratiche della decisione: non si tratta, secondo diversi genitori, di un semplice intervento di razionalizzazione della spesa, ma di un cambiamento destinato a incidere sull’organizzazione quotidiana di studenti e lavoratori. Il trasporto scolastico rappresentava per molte famiglie un supporto fondamentale, soprattutto per chi non dispone di un mezzo proprio o per chi, a causa degli orari di lavoro, fatica a conciliare gli impegni professionali con l’accompagnamento dei figli a scuola. La sua eliminazione comporta ora la necessità di individuare soluzioni alternative, con inevitabili ripercussioni sulla gestione del tempo e dei costi.

Il pedibus non convince

Tra le proposte avanzate come possibile alternativa figura il pedibus ma, tuttavia, alcune famiglie evidenziano come questa soluzione non possa sostituire integralmente il servizio di trasporto, soprattutto nei mesi invernali o in caso di maltempo. Per il ripristino del servizio è stata lanciata online una petizione:

“Abbiamo saputo che il sindaco, per l’anno scolastico 2026/2027, non rinnoverà il servizio di scuolabus per asilo e scuola primaria – ha spiegato Giusy Di Pasquale – Anche altri genitori sostengono che, togliendo lo scuolabus, avrebbero degli impedimenti a livello logistico. Ho organizzato una raccolta firme da presentare in Comune e farla poi protocollare: siamo già a circa 150 persone che hanno aderito. Il servizio piedibus invece rimane, ma ovviamente non basta e comunque non è detto che tutti i bambini possano partecipare. Noi paghiamo il servizio annualmente, non è gratuito: anche se dovesse aumentarci di poco a noi andrebbe bene, l’importante è che non ce lo tolga del tutto”.

Bimbi a casa senza lo scuolabus

“L’unica cosa che posso dire è che i nostri bambini l’anno prossimo non andranno all’asilo o a scuola per colpa dell’assenza dello scuolabus – ha aggiunto Brahim Redouan – Noi paghiamo quello che chiedono e, se non ci sarà il servizio, l’anno prossimo saremo costretti a tenerli a casa”.

Il confronto resta aperto e nelle prossime settimane potrebbero essere organizzati degli incontri tra Amministrazione comunale e cittadini, con l’obiettivo di trovare un punto di equilibrio, anche se il sindaco Alberto Gaffuri sottolinea: