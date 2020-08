“Stop alla musica in Sardegna? Una follia”. Eugenio Zoffili (Lega) contro il provvedimento del sindaco di Arzachena

Stop alla musica in Sardegna? Una follia: con questo coprifuoco si mette ulteriormente in ginocchio l’economia della zona”. Eugenio Zoffili sostiene Flavio Briatore e si scaglia contro il sindaco di Arzachena dopo il provvedimento di stop alla musica.

“Stop alla musica in Sardegna? Una follia” Zoffili contro il sindaco di Arzachena

“Lo stop alla diffusione della musica su tutto il territorio di Arzachena nel pieno della stagione turistica estiva per ogni tipologia di esercizio commerciale, alberghi compresi, a mezzanotte (aree all’aperto) e all’una (locali al chiuso) imposto con la recente ordinanza del Sindaco della cittadina della Costa Smeralda è una follia – così Eugenio Zoffili, deputato erbese e coordinatore regionale della Lega in Sardegna – Flavio Briatore ha ragione, con questo coprifuoco non si prevengono assolutamente i contagi da covid ma si mette ulteriormente in ginocchio l’economia della zona messa peraltro a dura prova dalle continue scellerate decisioni del Governo Conte che nulla ha fatto per sostenere il comparto del turismo in Sardegna e in tutto il Paese. Ed è pure una scelta triste, musica è vita, cultura: così facendo il primo cittadino tinge di grigio i colori, l’entusiasmo e la consolidata voglia di fare e di intraprendenza imprenditoriale della Costa Smeralda in questa complicata fase di ripresa mancando di fiducia e rispetto al senso di responsabilità di tutti i suoi concittadini, in particolare degli operatori del settore e dei turisti di ogni fascia d’età. Spero che questo “Sindaco Cenerentola”, che ad agosto vuole far andare a letto tutti a mezzanotte, ci ripensi o che in alternativa questa poco lungimirante e nociva ordinanza possa essere impugnata e revocata con urgenza da chi di competenza”.