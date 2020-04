Stop all’e-commerce (non essenziale) in Lombardia: bloccato dal TAR dopo il ricorso dei sindacati. La norma contenuta nelle ordinanze regionali avrebbe ampliato, e non ristretto, le limitazioni del DPCM contro il coronavirus: così il TAR blocca l’e-commerce.

Anche il mercato online deve attenersi alle limitazioni sul commercio stabilite dal DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E’ quanto ha stabilito il TAR ieri, accogliendo il ricorso presentato da CGIL Lombardia, UIL Lombardia, Filt CGIL Lombardia, Filt CISL Lombardia e UILTrasporti Lombardia. La Regione anche con l’ultima ordinanza in materia di interventi di contenimento dell’epidemia aveva infatti stabilito che avrebbe consentito “la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM 10 aprile (…) nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro”.

Cosa che il TAR ha ritenuto essere in contrasto con quanto stabilito dal DPCM in quanto consentiva l’attività, seppur telematica, degli esercizi commerciali ritenuti “non necessari”.

Stop all’e-commerce: perchè il ricorso

I sindacati avevano presentato ricorso contro quella norma che “di fatto ha liberalizzato il commercio online”. Motivo, il rischio che l’aumento dell’attività di consegna a causa del maggior numero di ordini da parte dei cittadini a casa intasasse i magazzini rendendo “l’attività dei lavoratori frenetica in una condizione in cui non si riesce a rispettare il metro di distanza”.

Qui la sentenza del TAR

Chi riguarda

La decisione del TAR, sospendendo quella parte dell’ordinanza, non andrà però a colpire solamente i colossi del commercio online che ora non potranno più vendere beni ritenuti non necessari. A causa del lockdown infatti molti negozi si erano adattati per poter continuare a lavorare, sempre nella massima sicurezza per sè e per i clienti. Ora invece tutti coloro che non rientrano tra le categorie dell’allegato 1 dovranno sospendere anche le vendite online. Di seguito, l’elenco delle categorie consentite:

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio al dettaglio di libri

Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati