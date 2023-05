Stop all'emergenza idrica: apre il percorso Kneipp

Emergenza idrica rientrata: il percorso Kneipp riaprirà i battenti in occasione della Festa cittadina.

Riapre il percorso Kneipp

L’attivazione dell’area benessere situata all’interno del parco Custera è stata in forse fino all’ultimo a causa della siccità che ha imperversato negli ultimi mesi. Le piogge dei giorni scorsi, però, hanno riportato la situazione alla normalità, con l’Amministrazione comunale che si sta muovendo per gli ultimi ritocchi del caso: pulizia e sanificazione. "Apertura prevista in concomitanza con la Festa cittadina - conferma il sindaco Anna Gargano - Nei prossimi giorni incaricheremo chi di dovere per le ultime sistemazioni". Oltre alla normale sanificazione, infatti, andrà posato un nuovo strato di corteccia sul percorso. "Per ora si procederà in questo modo - aggiunge l’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni Luca Bianchi - Chiaramente, in caso di mancanza d’acqua valuteremo dei correttivi".