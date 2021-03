Stop per AstraZeneca, Ats: “In queste ore comunicheremo le disdette, non venite al centro vaccinale”

Stop per AstraZeneca, Ats Insubria: “In queste ore comunicheremo le disdette, non venite al centro vaccinale”. E più di 20mila dosi restano ferme.

“A seguito delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Regione Lombardia ha sospeso con assoluta tempestività la somministrazione del vaccino anti-covid Astrazeneca in attesa di ulteriori determinazioni da parte delle autorità competenti”. E’ la nota arrivata da Ats Insubria a poche ore dalla notizia che l’Aifa ha bloccato la somministrazione del vaccino fino alla decisione di Ema a seguito del decesso di un insegnante a Biella il giorno dopo l’inoculazione.

“I soggetti interessati dalla vaccinazione con siero Astrazeneca, in particolare gli appartenenti alle forze dell’ordine e il personale scolastico con appuntamento già programmato, riceveranno nelle prossime ore una comunicazione con la disdetta della convocazione tramite il sistema regionale di prenotazione o tramite avviso diretto – prosegue la nota – Sono pertanto pregati di non presentarsi presso il centro vaccinale e verrà data successiva informativa circa la riprogrammazione dell’appuntamento”. Proseguirà regolarmente l’attività vaccinale prevista per gli over 80 o soggetti per cui si era programmato la vaccinazione con l’utilizzo del siero Moderna o Pfizer-BioNtech.

Un duro stop che pesa sulla campagna vaccinale che, al momento, si basa prevalentemente sulle dosi proprio di AstraZeneca. Al 10marzo infatti erano state utilizzate 5760 dosi di AstraZeneca, 41.928 di Pfizer-BionTech, 170 di Moderna. Lo stesso giorno infatti Asst Lariana comunicava di avere 4872 dosi di Pfizer-BionTech (delle quali 4680 consegnate il giorno precedente), 1130 dosi di Moderna, 21.940 dosi di AstraZeneca (delle quali 9200 consegnate il giorno stesso).