Strada chiusa a sorpresa: caos all'orario di ingresso degli alunni a scuola

Nessun cartello, niente posa della segnaletica con anticipo di 48 ore: caos in via San Gerardo a Olgiate Comasco per l'apertura a sorpresa del cantiere dell'ampliamento della scuola primaria.

La sorpresa

Alle 8.15 di oggi, lunedì 17 marzo, la solita processione di auto dei genitori che accompagnano i figli al plesso di via San Gerardo. Ma questa volta la sorpresa (sgradita) di trovare l'accesso impedito in via Silvio Pellico. Il Comune, con la Polizia locale, un paio di settimane fa aveva pubblicato l'ordinanza per la modifica alla viabilità (accesso in via Silvio Pellico consentito solo ai residenti) a partire dal 10 marzo, per l'apertura del cantiere della nuova ala della "Vittorino da Feltre", poi però la strada è rimasta aperta per tutta la scorsa settimana e fino a stamattina non si è visto nemmeno un cartello che ufficializzasse il via ai lavori. Quindi appunto senza che fosse stata allestita l'opportuna segnaletica stradale, la ditta ha impedito l'accesso in via Silvio Pellico.

Il problema

Per ovviare all'impossibilità di transitare in via Silvio Pellico, automobilisti costretti a scendere in via San Gerardo per rifare il giro ma con due ostacoli da evitare. Il primo: il cantiere in via Lucini che sta realizzando il nuovo ingresso al parco comunale di Villa Camilla. Il secondo: per chi cerca uno stallo di sosta nelle vie più prossime a via San Gerardo, altro cantiere: in via Boselli, sulla rete dei sottoservizi, con semaforo che regola la viabilità a senso unico alternato.

La protesta

A segnalare il mancato preavviso e l'impossibilità di transitare in via Silvio Pellico, alcuni dei residenti. E c'è stato chi non ha perso tempo, segnalando la situazione alla Polizia locale. Prontamente intervenuta col vicecomandante e due agenti, che hanno puntualizzato alla ditta di non avere rispettato i termini per la necessaria posa della segnaletica.Da alcuni commercianti della zona anche la richiesta di lasciare il passaggio non solo ai residenti, così da non sprecare gli spazi di sosta sul retro dell'edificio scolastico. Ma per ragioni di sicurezza, come spiegato dal vicecomandante, via Silvio Pellico resterà transitabile esclusivamente a chi risiede nelle abitazioni a lato della via.