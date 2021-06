Strada chiusa al traffico fino al 25 settembre

Strada chiusa fino al 25 settembre: si annuncia un altro periodo di disagi per i residenti in via San Giorgio, a Olgiate Comasco, e per chi non potrà transitare nella zona.

Strada chiusa per i lavori di realizzazione della fognatura

Attesi da anni, previsti nell'ambito del Programma integrato di intervento di piazza Italia, i lavori di realizzazione del collettore fognario rendono indispensabile chiudere via San Giorgio. Già fermata nei mesi scorsi la viabilità, in concomitanza con una prima parte di lavori sulla rete del gas, ora è la volta della fognatura. Il divieto di circolazione stradale (in entrambi i sensi di marcia) e di sosta sarà in vigore dalle 8 di lunedì 28 giugno, lungo l’intero tratto di via San Giorgio, dall’intersezione con via Roma al congiungimento con via Segantini, nonché nel tratto di strada consortile alla confluenza tra la stessa via San Giorgio e via Segantini. L'ordinanza della Polizia locale fissa la chiusura della strada sino alle 18 di sabato 25 settembre.

L'ordinanza

L’Impresa Nuovo Spazio in liquidazione Srl dovrà provvedere alla realizzazione e posa dell’idonea segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente, atta a informare i cittadini, nonché a garantirne l'incolumità. E come precisa l'ordinanza firmata dal vicecomandante Valeria Giudici, "ai fini della sicurezza e dell’incolumità degli addetti ai lavori e della cittadinanza, l’area di cantiere interessata ai lavori dovrà essere interamente preclusa alla circolazione e alla sosta veicolare, riservando ai pedoni un percorso esterno a detta area, al fine di consentirne l’accesso e l’uscita dalle rispettive abitazioni".