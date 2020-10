Strada chiusa in centro dopo il crollo di un cornicione – FOTO e VIDEO

Strada ancora chiusa in centro a Olgiate Comasco, dopo il crollo di parte di un cornicione avvenuto nel pomeriggio di ieri.

Strada chiusa, macerie sull’asfalto

Resta interdetta alla viabilità via Manzoni, dall’intersezione con via Volpi Caimi. Le transenne e l’apposita segnaletica sbarrano il passaggio. Nella zona alta della via, nei pressi dell’uscita su piazza Umberto I, una parte dell’asfalto è occupata dalle macerie cadute domenica.

Pomeriggio di paura, fortunatamente senza gravi conseguenze

Dopo il controllo, domenica, l’intervento dei Vigili del fuoco, della Protezione civile di Olgiate e anche del sindaco. Il primo cittadino era sugli spalti del campo di calcio comunale di Villa Guardia, seguendo il derby tra la squadra locale e la Pro Olgiate. Avvisato del crollo, Simone Moretti ha raggiunto via Manzoni per sincerarsi della situazione. Fortunatamente al momento del crollo di parte del cornicione nessun veicolo e nessun pedone erano sulla strada. Ora si attende di capire quando via Manzoni tornerà transitabile in totale sicurezza.