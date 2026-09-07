Tra i residenti e le attività commerciali disappunto per il mancato avviso dell'inizio dei lavori e dello stop alla circolazione.

Strada chiusa, proteste aperte in via San Gerardo a Olgiate Comasco per il mancato avviso ai residenti e alle attività commerciali.

Strada chiusa, lavori in corso

Lavori in corso in via San Gerardo dalla mattinata di odierna, lunedì 7 settembre. Stop alla circolazione stradale oggi e martedì 8 settembre dalle 8 alle 17 per lavori di costruzione della linea elettrica Bt interrata. La modifica temporanea della viabilità è prevista con divieto di circolazione in via San Gerardo all’altezza dell’intersezione con via Rovelli. Inoltre, stop alla circolazione in via Rovelli nelle stesse date e negli stessi orari.

Proteste in via San Gerardo

Appena chiusa la strada, proteste in via San Gerardo. Telefonate in Municipio, qualcuno si è recato di persona a segnalare i disagi. Contestazione unica: chi protesta segnala il mancato avviso dei residenti e delle attività commerciali.