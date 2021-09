Strada più stretta in centro per rallentare i veicoli

Strada più stretta in centro a Olgiate Comasco per rallentare i veicoli e ricavare un maggior numero di parcheggi.

Strada più stretta, lavori in corso in via Milano

Lavori in corso in via Milano dalla mattinata odierna. L'intervento, da mesi previsto dal Comune, trova realizzazione ma con una novità rispetto a quando era stato annunciato. Il restringimento della carreggiata induce i mezzi in transito a rallentare la velocità: questo l'obiettivo dell'Amministrazione comunale, presente sul posto col sindaco Simone Moretti, e della Polizia locale, oggi in via Milano col comandante Ezio Villa e due agenti. L'altra modifica riguarda gli stalli di sosta di fronte alle attività commerciali (gelateria, parrucchiere e banca): ridefiniti e da tracciare a spina di pesce. Restano immutati, invece, gli stalli blu sull'altro lato della strada: era stata annunciata la ridefinizione a spina di pesce, per aumentare la sicurezza durante le manovre di uscita in retromarcia. Ma alla fine decisione cambiata: i parcheggi blu restano perpendicolari a via Milano.

Aumenta il numero dei posti auto

Complessivamente, sui due lati, l'intervento del Comune comporta un aumento degli stalli di sosta disponibili: dagli attuali 47 a una sessantina. "L'obiettivo è la riduzione della velocità - sottolinea il comandante della Polizia locale. L'intervento rientra nell'appalto della segnaletica stradale, ha un valore intorno ai 5.000 euro: al momento il conto è spannometrico. La carreggiata ridimensionata è larga circa 6 metri, abbiamo già verificato il contemporaneo passaggio di due bus nei due sensi di marcia. Ricaviamo anche alcuni posti in più sul lato di via Milano a scendere dal centro, dopo l'intersezione con via Antelami"

Doppio senso di marcia anche nel giorno del mercato settimanale

Come spiegano il primo cittadino e il comandante, confermato il doppio senso di marcia anche al mercoledì, giorno del mercato settimanale. "Questa strada era una pista - osserva il sindaco Moretti - La priorità era ridurre appunto la velocità e riordinare via Milano. La scelta di non tracciare a spina di pesce i posteggi blu è stata fatta valutando le difficoltà che le auto avrebbero avuto per accedere agli stalli scendendo dalla statale in via Milano".