Olgiate Comasco

Il sindaco: "Grazie ai residenti e alle attività commerciali per la pazienza durante lo stop alla viabilità".

Strada riaperta con otto giorni di anticipo rispetto alla dead line del 18 febbraio: via Milano percorribile, risolvendo parecchi disagi a Olgiate Comasco.

Strada riaperta, era stata chiusa per il cantiere di Como Acqua

I lavori in corso sulla rete dei sottoservizi, nelle ultime tre settimane, hanno portato allo stop della viabilità nella zona tra via Milano e Rongio. Il cantiere era stato annunciato con stop alla viabilità sino alla scadenza del 18 febbraio. Complici le favorevoli condizioni meteorologiche, oggi la riapertura della strada. "A seguito del sopralluogo di questa mattina in cantiere - fa sapere il sindaco Simone Moretti - si è concordato di concludere le operazioni di asfaltatura (nel pomeriggio) e riaprire la strada con otto giorni di anticipo".

L'intervento prosegue

Lo stesso primo cittadino aggiorna sulla prosecuzione del cantiere da parte di Como Acqua. "I lavori proseguiranno per un altro mese in campagna e alla fine di questa fase la strada sarà richiusa per uno o due giorni al massimo per gli ultimi allacciamenti. Oltre a ringraziare Como Acqua e gli operaie della ditta Cartocci, un ringraziamento alla pazienza dei residenti e delle attività commerciali per queste settimane di lavoro intenso su un cantiere complesso".