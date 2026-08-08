Strada troppo pericolosa, proposto un piano di messa in sicurezza

Lipomo, via per Montorfano troppo pericolosa, il gruppo Visione Comune propone un piano di messa in sicurezza e si dice pronto a bussare alle porte della Provincia se non dovessero arrivare risposte concrete.

Chiesti interventi concreti

Interventi concreti per migliorare la sicurezza lungo la Strada Provinciale per Montorfano: è la richiesta fatta all’Amministrazione da parte del gruppo consiliare Visione Comune. La strada è uno degli assi viari più trafficati del territorio comunale e la mozione riguarda sia la moderazione della velocità dei veicoli, sia il miglioramento della percorribilità pedonale, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Nel documento si evidenzia come da anni i residenti segnalino l’eccessiva velocità dei mezzi in transito, il degrado dei marciapiedi, se non addirittura la mancanza completa degli stessi per lunghi tratti e le criticità di un tratto stradale che nel tempo è stato interessato da numerosi incidenti, anche gravi. Per questo il gruppo consiliare propone di valutare strumenti quali pannelli luminosi, interventi di moderazione del traffico, maggiori controlli sulla velocità e un piano organico di messa in sicurezza della strada.

Parla Elisabetta Parravicini

Così il capogruppo Elisabetta Parravicini:

“La sicurezza stradale non può più essere rinviata. Via Montorfano è una strada percorsa ogni giorno da automobilisti, pedoni e famiglie, ma da troppo tempo presenta criticità note e segnalate dai cittadini – afferma – Con questa mozione non intendiamo limitarci a denunciare un problema: la sicurezza dei cittadini non può più attendere. Da anni i residenti segnalano le criticità della via per Montorfano e, nonostante il problema sia noto da tempo, non risultano interventi concreti né un piano di messa in sicurezza. Per questo abbiamo presentato questa mozione”.

“Pronti a bussare alla Provincia”

Visione Comune è pronta a bussare anche alle porte della Provincia: