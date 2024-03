Strade come gruviera: già chiuse 50 buche, ma asfaltature rinviate

Strade gruviera a Lurate Caccivio: già chiuse una cinquantina di buche, ma rinviato il piano delle asfaltature a data da destinarsi.

Dopo le intense piogge delle scorse settimane che, almeno per ora, sembrano aver dato una tregua, nelle strade si sono aperte molte voragini. E, ovviamente, Lurate Caccivio non poteva essere un’isola felice tanto che, ormai da alcuni giorni, gli operai sono intenti a mettere in sicurezza gli assi viari. Inoltre, molti cittadini hanno contribuito a segnalare i problemi emersi e l’Amministrazione non ha mancato di esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti.

La decisione del Comune

"Siamo consapevoli che alcune strade sono in condizioni tali da richiederne il rifacimento ma, attualmente, molte vie del Comune sono interessate da lavori di scavo per sottoservizi: ad esempio, la rete del gas, la posa della fibra ottica, l’impianto di illuminazione pubblica - spiega l’assessore al Verde pubblico e Manutenzioni Luca Bianchi - Proprio per questo si è scelto di non procedere con il piano di asfaltature: nonostante questa sia spesso una abitudine nel periodo pre-elettorale, per guadagnare facili consensi, noi abbiamo preferito ragionare con responsabilità e buonsenso e non sprecare soldi pubblici". L’obiettivo, però, è garantire comunque decoro e, in modo particolare, una mobilità il più possibile sicura.

Priorità alla sicurezza

"La sicurezza resta una priorità, per questo abbiamo stanziato 30.000 euro, nell’immediato, per la manutenzione stradale, sistemando le vie con interventi appaltati a una ditta specializzata. A questo bisogna aggiungere i piccoli ripristini eseguiti dagli operai comunali", prosegue Bianchi. Le vie interessate dagli interventi sono state Leopardi, Bulgaro, Verdi, Cesare Battisti, Matteotti, Caravaggio, Galvani, piazza Madonnina e via Lura, dove è stato rialzato un tombino. "Appena il meteo lo consentirà, procederemo a sistemare alcune strade sterrate (via Cagnola, Caravaggio, Mascagni, Ndr) per garantire un percorso più agevole. Verrà poi riasfaltato completamente un tratto di via XXV Aprile, a spese della società del gas a seguito dei lavori di rifacimento della rete".

Come segnalare le buche

E’ possibile segnalare le buche attraverso l’app Municipium, sul sito del Comune (www.comune.luratecaccivio.co.it/it/new-issue) o telefonando all’Ufficio Tecnico, al numero 031-494311.

Massimo Montorfano