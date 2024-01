Strage di Erba: dichiarata ammissibile dalla Corte d'Appello la richiesta di revisione del processo

Strage di Erba: la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato ammissibile la richiesta di revisione del processo.

La richiesta è stata presentata dall'avvocato Fabio Schembri

La richiesta di revisione è stata presentata da parte dell'avvocato Fabio Schembri, legale di Olindo Romano e Rosa Bazzi. I due coniugi stanno scontando la pena dell'ergastolo per la strage di Erba. Condanna che è stata confermata in Cassazione nel maggio 2011.

La terribile vicenda risale a 18 anni fa

La terribile vicenda risale all'11 dicembre 2006, diciotto anni fa: nella strage, compiuta nell’appartamento di una corte ristrutturata nel centro della cittadina furono uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini con il suo cane. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, presente sul luogo, si è salvato perché creduto morto dagli assalitori. Ora il via libera alla revisione del processo: la prima udienza è in programma per il primo marzo 2024 a Brescia.