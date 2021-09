Medaglia di bronzo alle Olimpiadi europee di Fisica e tra i soli 32 in tutta Italia accettati alla Normale di Pisa per la classe di scienze. Risultati davvero straordinari hanno coronato l’estate della maturità di Luca Cremonesi, 19 anni, ormai ex studente del liceo scientifico Galilei.

Studente erbese campione di fisica alla Normale di Pisa

Luca non è certo nuovo alla passione per le scienze matematiche e fisiche: ha iniziato a partecipare alla sua prima Olimpiade di matematica fin dalla prima liceo. E non è nuovo neppure alle vittorie: «In terza liceo, alla mia prima partecipazione alle Olimpiadi di Fisica, sono arrivato ai Nazionali, mentre in quarta a quelle di Matematica sono arrivato terzo ai nazionali e in quinta secondo a quelle di Fisica». E’ stato proprio l’argento nelle Olimpiadi nazionali di Fisica dello scorso anno che lo ha portato di diritto a partecipare agli Europei a Fabriano, in provincia di Ancona, dove il 26 giugno è stato premiato con la medaglia di bronzo.

