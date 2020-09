Studente positivo al coronavirus, classe in quarantena

Studente positivo al coronavirus alla scuola media di Valmorea: immediato il provvedimento, una classe della “Giovanni da Milano” è stata messa in quarantena.

Studente positivo, classe a casa

La conferma del dirigente scolastico Massimiliano Branchini: “Uno studente è risultato positivo. La classe è stata messa in quarantena e segue le lezioni a distanza”. Tutti gli alunni della stessa classe saranno sottoposti a tampone e poi, dal 2 ottobre, qualora non subentrassero ulteriori novità, potranno rientrare a scuola.

Massima attenzione negli istituti scolastici

Intanto l’attenzione in tutti gli istituti del territorio è massima. A livello di scuola superiore, al “Terragni” di Olgiate Comasco le lezioni proseguono in presenza solo per metà degli allievi, l’altra metà ha iniziato l’anno scolastico con la didattica a distanza. La scelta di alternare lezioni in classe e e Dad consente alla scuola di evitare assembramenti.