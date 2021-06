Studente scomparso da Colverde, non rientra a casa da mercoledì 9 giugno.

Studente scomparso, ricerche in corso

Sono giorni di apprensione per i famigliari di Alessandro Tartamella, 15 anni, studente al primo anno dell'istituto "Magistri Cumacini". Mercoledì9 giugno si è allontanato dalla sua abitazione senza dire nulla a nessuno. Dalle 18.30 non si hanno più sue notizie. Quattro lunghissimi giorni di silenzio: con sé ha uno zainetto con solo qualche indumento e niente cellulare. A quanto risulta, quindi, si tratta di un allontanamento volontario.

Le parole della mamma

Comprensibilmente preoccupata la madre del giovane: "Non era mai stato fuori la notte. In questi giorni abbiamo chiesto a tutti i suoi conoscenti, dai compagni di scuola agli amici, allargando la cerchia dei contatti. Ci siamo rivolti ai Carabinieri di Faloppio che stanno facendo le loro indagini. DI pari passo, abbiamo lanciato un appello sui social. Se qualcuno lo vedesse, per favore, ci contatti immediatamente".

Gli ultimi avvistamenti

Stando ad alcune testimonianze, Alessandro sarebbe stato visto ieri, sabato 12 giugno, intorno alle 18, alla stazione San Giovanni di Como. Più tardi, tra le 19.30 e le 20, qualcuno avrebbe notato un ragazzo somigliante ad Alessandro nei pressi del ristorante "La Cascata" di Faloppio. Chi avesse notizie è invitato ad avvisare le Forze dell'ordine.