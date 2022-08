"Studenti con le stellette": una grande festa per la chiusura del corso

"Studenti con le stellette", una grande festa per la chiusura del settimo corso "Coraggio".

Studenti con le stellette, pomeriggio speciale

Oggi pomeriggio, domenica 28 agosto, il parco di Villa Casana, a Novedrate, ha visto la presenza di autorità, sindaci, famigliari e, soprattutto, dei 61 giovani che hanno frequentato l'ormai tradizionale proposta messa in campo dalla scuola. Il tutto nelle pertinenze dell'università E-campus. Nelle scorse settimane, le attività organizzate dall’Associazione Nazionale "Studenti con le Stellette" sono state scandite da ritmi intensi. Tante esperienze, come l'incontro con il maggiore f. par. (in congedo) e astronauta Paolo Nespoli. Per lui 313 giorni totali nello spazio, tre missioni internazionali e il contributo per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. E proprio Nespoli ha lasciato un messaggio ai ragazzi, letto durante la cerimonia: "Sfortunatamente non mi sarà possibile presenziare alla cerimonia ma desidero ringraziare gli allievi del corso per aver seguito la conferenza con spirito critico".

Gli interventi

A prendere la parola il sindaco di Novedrate Serafino Grassi: "Saluto con particolare affetto tutti i sindaci provenienti da un po' tutta la Lombardia e le associazioni che sono qui presenti a onorare questa prestigiosa cerimonia. È un corso unico in Italia che forma in modo significativo i giovani, per imparare tante attività che saranno importanti per la loro professionalità. In più, è motivo di orgoglio vedere presente così tanta gente. Ringrazio i 60 ragazzi che hanno vissuto questa esperienza a Novedrate e spero vi serva per il vostro futuro".

Maria Grazia Sassi, consigliere provinciale: "Siamo onorati di essere presenti perché questo corso rappresenta in modo ottimo la nostra provincia. Giornata importante per i giovani e per noi che possiamo ripensare al nostro impegno civico. Voi siete il seme di una nuova generazione".

Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale: "Ho visto nascere questo progetto e con orgoglio l'ho visto crescere anche nelle difficoltà. Questo è un progetto pilota che deve essere esportato anche fuori dai confini regionali. È stata una settimana bellissima in cui i ragazzi hanno avuto l'opportunità di imparare a stare insieme. Sono venuti anche in regione e questo ci ha fatto molto piacere. Mi faccio una grande domanda. Quanto c'è bisogno di una scuola come questa? Io dico molto. Oggi sappiamo tutti quali sono i nostri diritti e spesso però non conosciamo i nostri doveri".

Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno: "Novedrate si conferma una comunità aggregativa. Si vede anche dal lavoro che ha fatto per recuperare questa villa e questo parco. È giusto che un'iniziativa importante come questa sia fatta in una comunità solida e attiva come Novedrate. Mi associo ai complimenti a questi ragazzi: credo che questa settimana sia stata importante per loro che andranno a casa con nuovi valori come l'onore, il rispetto, la dedizione che rappresentano il futuro del nostro Paese. Riscoprire certi valori nei confronti di chi indossa una divisa è in questo momento fondamentale".