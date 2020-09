Studenti in piazza a Como il 25 settembre.

Studenti in piazza a Como il 25 settembre

Ieri, alle 14.30 gli studenti hanno sanzionato il palazzo della Regione lasciando un banco vuoto davanti all’entrata, simbolo dell’abbandono dell’istruzione pubblica da parte del Ministero e di tutte le istituzioni. Gli studenti saranno in piazza il 25 settembre in tutta la regione e il 26 a Roma con Priorità alla scuola.

Le richieste

“Ieri siamo stati a Milano – interviene Ludovico Di Muzio, coordinatore dell’UDS Lombardia – sotto il palazzo della regione, per ribadire quanto ora più che mai sia essenziale lottare per priorità alla scuola, siamo qui con un banco vuoto a simboleggiare non solo quanto il rientro a scuola sia stato fallimentare, escludendo tantissimi studenti e studentesse dalla didattica in presenza. Il Governo, il ministero dell’istruzione, la regione Lombardia non potranno più ignorarci”. In Lombardia non esiste ancora una legge regionale sul diritto allo studio, mancano gli spazi e le classi continuano ad essere troppo numerose, inoltre non sono state aumentate le corse del trasporto pubblico, ed è evidente che ancora esistano scuole di serie A e di serie B. “Non è stato affrontato – prosegue Ludovico Di Muzio, coordinatore dell’UDS Lombardia – il problema della dispersione scolastica, e nemmeno la questione dei device per gli studenti che avranno la didattica mista”.

In piazza il 25 e 26 settembre

“Il 25 settembre saremo in piazza in tutta Italia e in tutta la Lombardia – conclude Ludovico Di Muzio – da Milano a Como a Brescia, Lecco, Bergamo perché siamo gli studenti uniti contro la crisi, con docenti e genitori per cambiare la scuola. Il 26 settembre poi tutti e tutte a Roma per una piazza che pretende che si ridia per davvero una reale priorità alla scuola!”