Su una scala viene colto da malore e cade: è grave

Mattinata di apprensione a Erba dove un uomo è stato colto da un malore mentre si trovava su una scala, cadendo su un balcone: le sue condizioni sono gravi

Il malore mentre faceva dei lavori

L'allarme è scattato poco prima delle 9, da via Manara, a poca distanza dal canile comunale. Secondo quanto appurato finora dalle Forze dell'ordine intervenute sul posto, un uomo si trovava al primo piano di un'abitazione ed era salito su una scala per effettuare dei lavori sugli infissi. Improvvisamente è stato colto da malore, cadendo dalla scala ma fortunatamente fermandosi sul balcone stesso.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri, sono intervenute tre ambulanze e l'elisoccorso. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi ai soccorritori che, dopo averne cercato di stabilizzare il quadro, lo hanno caricato sull'elisoccorso per il trasporto urgente in ospedale.