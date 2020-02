Successo per il salone dell’elettronica a Lariofiere

Con 8.000 visitatori e 102 espositori chiude i battenti la 13^ edizione del Salone dell’Elettronica – che si è tenuta l’1 e il 2 febbraio a Laiofiere – confermando l’interesse sempre vivo da parte di un pubblico di appassionati, hobbisti e makers verso prodotti, componenti, accessori e materiali di consumo nei settori dell’elettronica, elettrotecnica, informatica e automazione.

Tanti visitatori a Lariofiere

“Abbiamo assistito ad un’immersione nel mondo dell’elettronica ed informatica, alla piacevole ricerca di schede madri e circuiti elettronici, cavi, memorie, droni, DVD, illuminazione led, minuteria, cuffie, hi-fi, audio e accessori, elettronica di consumo, decoder, PC, tablet e cellulari, cover e custodie, porta PC, ricariche wireless, telecomandi, cartucce, toner e altra componentistica, senza dimenticare la presenza dei radioamatori, sempre molto apprezzata dal pubblico in visita”.

Positiva affermazione anche della proposta formativa di workshop dal taglio laboratoriale: con esperti di settore è stato illustrato come creare interfacce multi-touch per Raspberry Pi e Arduino e si è discusso di sicurezza e anonimato in rete.

Prossimo appuntamento con Erba Elettronica in autunno

Dopo questa versione invernale di Elettronica, sviluppata nella sua più classica accezione, Lariofiere ha già in programma, per il prossimo autunno (dal 14 al 15 novembre), un’edizione dedicata al “Fai da Te”, all’arte del saper fare e creare, in un’ottica di continuo rinnovamento, alla ricerca di nuovi aspetti contenutistici, legati alla formazione e alla sperimentazione, per attrarre nuovi segmenti di pubblico giovanile.