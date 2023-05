Un pericoloso incidente, il classico frontale, quello avvenuto ieri sera sotto un forte temporale a Suello lungo la provinciale che, in uscita dalla Statale 36, porta in centro paese. Mobilitati soccorritori, forze dell'ordine e Vigili del fuoco. Due gli uomini feriti, un 58enne e un 59enne, entrambi fortunatamente non in gravi condizioni.

Suello: frontale sotto la pioggia. Due le persone ferite

Lo schianto, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri che sono intervenuti sul posto, è avvenuto una manciata di minuti dopo le 22. Immediata la richiesta di aiuto che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.

Temendo il peggio la centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto, a sirene spiegate e con il codice rosso di massima gravità, l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e due ambulanze con il personale della Croce Verde di Bosisio Parini e della Croce Rossa di Galbiate.

A Suello sono intervenuti anche i pompieri di Lecco con una auto pompa serbatoio. I Vigili del fuoco hanno dapprima dato ausilio ai sanitari per il trasporto e la cura dei feriti e poi hanno messo in sicurezza la zona dell'incidente.

Come detto dopo le prime tempestive cure sul posto il quadro clinico dei due coinvolti è apparso decisamente meno preoccupante: entrambi sono stati trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde per accertamenti.