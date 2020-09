Che mondo sarebbe senza… Il Lago di Como? Ferrero in collaborazione con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo per valorizzare e promuovere il territorio italiano, ha realizzato dei barattoli di Nutella in edizione speciale, tra questi ci sono anche quelli dedicati al nostro lago.

Sui barattoli di Nutella arriva il Lago di Como

Si tratta di un’edizione speciale che sostiene l’amore per la Penisola e prende il nome di “Ti Amo Italia”. La data di uscita è il 12 ottobre 2020. Sarà composta da una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il Paese, toccando tutte le regioni. Dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati. Per quanto riguarda regione Lombardia è stato scelto proprio il Lago di Como. Sul vasetto numero 16 ci sarà Varenna.

Il commento di Alessandro Fermi

Anche il presidente del Consiglio regionale lombardo ha voluto dedicare un post su Facebook a questa bella iniziativa.