Sui nostri settimanali le aste di dicembre: c'è anche un ex asilo

Il servizio

Si tratta dell'ex scuola dell'infanzia di Inverigo.

Sulle pagine del Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale in Olgiate, da oggi in edicola, trovate un servizio sulle aste di dicembre con tante occasioni per case, capannoni, negozi e non solo...

Sui nostri settimanali il servizio sulle aste di dicembre: c'è anche un ex asilo

In vendita anche un ex asilo a Inverigo. L'asta avverrà il 16 dicembre, alle 9, in via Carloni a Como. Si tratta di un edificio di pregio, dismesso, adibito a scuola per l’infanzia con possibilità di cambio di destinazione della superficie commerciale di mq. 963 circa oltre a un'area esterna di circa mq. 1250, in parte piantumata. Indirizzo: via Pretorio 10 Inverigo. Prezzo: 470.000 euro.

Il servizio integrale sui nostri settimanali da sabato 4 dicembre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui