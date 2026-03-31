Bloccate sul terrazzo durante l’incendio, Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Soccorsi allertati intorno alle 17 di oggi, martedì 31 marzo, per un incendio a Cagno: in fiamme il tetto di un’abitazione a due piani.

Incendio a Cagno

Sono in corso le opere di spegnimento delle fiamme che stanno bruciando il tetto di una casa in via della Valletta, a Cagno. L’allarme è scattato intorno alle 17: sul posto otto mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Como, del distaccamento di Appiano Gentile e di Lomazzo. Presenti anche i Carabinieri, la Protezione civile, due ambulanze e un’automedica.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Tre persone sono state fatte scendere dal tetto con l’ausilio di una scala: una donna di 90 anni, una mamma e tre figlie si trovavano in casa e, uditi dei rumori dal sottotetto sono salite a controllare. Dopodiché sono uscite sul terrazzo per verificare quello che stava succedendo, rimanendo bloccate. Sono state aiutate a scendere in autonomia con una scala.