L'episodio

Bloccate sul terrazzo durante l’incendio, Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

In via della Valletta, a Cagno.

Bloccate sul terrazzo durante l’incendio, Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

Solbiate con Cagno · 31/03/2026 alle 17:44

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Soccorsi allertati intorno alle 17 di oggi, martedì 31 marzo, per un incendio a Cagno: in fiamme il tetto di un’abitazione a due piani.

Incendio a Cagno

Sono in corso le opere di spegnimento delle fiamme che stanno bruciando il tetto di una casa in via della Valletta, a Cagno. L’allarme è scattato intorno alle 17: sul posto otto mezzi dei Vigili del fuoco del Comando di Como, del distaccamento di Appiano Gentile e di Lomazzo. Presenti anche i Carabinieri, la Protezione civile, due ambulanze e un’automedica.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Tre persone sono state fatte scendere dal tetto con l’ausilio di una scala: una donna di 90 anni, una mamma e tre figlie si trovavano in casa e, uditi dei rumori dal sottotetto sono salite a controllare. Dopodiché sono uscite sul terrazzo per verificare quello che stava succedendo, rimanendo bloccate. Sono state aiutate a scendere in autonomia con una scala.

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