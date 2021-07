Suor Soccorro lascia Guanzate e torna in Messico

Ieri, sabato, comunità e parrocchia hanno salutato suor Soccorro che dopo 9 anni nella Comunità Pastorale San Benedetto ripartirà alla volta del Messico.

Suor Soccorro torna in Messico: "Vi porterò sempre nel cuore"

E' stato un saluto difficile quello avvenuto ieri sera al termine della Messa tenutasi a Guanzate a conclusione della missione apostolica in Italia di suor Soccorro. Messa che è stata l'occasione per ricordare quanto fatto dalla religiosa in questi anni di presenza, quanti frutti ha dato quello scambio di culture unite dalla Fede e dallo spirito di servizio.

Un addio, perchè suor Soccorro domani, lunedì 19 luglio, partirà definitivamente per il Messico lasciando quella che era diventata anche la sua casa.