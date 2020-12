SuperEnalotto, la fortuna bacia Carimate: giocata vincente da 670mila euro.

SuperEnalotto, la fortuna bacia Carimate

Sabato senza “6” per il SuperEnalotto, con il Jackpot che cresce ancora e sale a 76,8 milioni di euro.

Il concorso di sabato 12 dicembre 2020 (combinazione vincente 11 14 18 59 64 85 Jolly 1 SuperStar 84) ha però portato fortuna a un giocatore di Carimate, in provincia di Como, che, come riporta Agipronews, ha centrato un “5+1” da 670.721,92 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria Pagani in via Arnaboldi 5.

Dopo il 5 vincente di pochi giorni fa, la fortuna é tornata in provincia di Como.

L’ultimo “6”, invece, da 59 milioni di euro, è stato realizzato lo scorso 7 luglio in Sardegna, a Sassari.