Il SuperEnalotto continua a sorridere alla Lombardia. Un vincitore anche in provincia di Como.

SuperEnalotto: schedina vincente a Senna Comasco

Ancora buone notizie per i giocatori comaschi. Nel concorso di sabato 16 gennaio sono stati realizzati due “5” da 25.398,56 euro ognuno. La prima fortunata schedina è stata convalidata a Senna Comasco, in provincia di Como, presso la cartoleria Ferrara di via Roma 34 mentre la seconda a Calco, in provincia di Lecco, presso il bar Centrale di Largo Pomeo 2.

Domani ripartirà la caccia al Jackpot che, nel frattempo, ha toccato quota 93,7 milioni. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.