Il concorso SuperEnalotto di sabato 23 gennaio ha visto realizzare in regione ben quattro “5” da 25.460,01 euro ciascuno.

SuperEnalotto vinti 25mila euro a Fino Mornasco

La prima giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata a Fino Mornasco presso il bar Pagani di via Indipendenza 9; la seconda a Rho, in provincia di Milano, nella tabaccheria di via F. Corridoni 36; la terza proprio nel capoluogo milanese presso il bar tabacchi Carnevali Nadia in Benaco 32 mentre l’ultimo a Selvino (BG) nella tabaccheria Del Corso in Corso Milano 2. La corsa del Jackpot non si arresta e, dopo aver toccato i 97,1 milioni, sarà in palio nell’estrazione di domani. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.