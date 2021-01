SuperEnalotto, nell’ultimo concorso di giovedì 28 gennaio 2021, in Lombardia ci sono stati due “5” da 94.691,69 euro ciascuno.

SuperEnalotto vinti oltre 90mila euro a Ponte Lambro

Sono in totale 15 i “5” centrati dall’inizio dell’anno in Lombardia. La prima schedina vincente è stata convalidata a Seregno nella Tabaccheria in via S.Valeria 73 mentre la seconda in Provincia di Como, a Ponte Lambro, nel Caffè Stazione in via Roma 64.

Il Jackpot, nel frattempo, ha toccato i 99,4 milioni, e sarà messo in palio domani, sabato 30 gennaio, nell’ultimo concorso del mese. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia, riferisce Agipronews, detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.