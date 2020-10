Martedì fortunato per un giocatore del SuperEnalotto di Faloppio.

SuperEnalotto vittoria da 18mila euro nel Comasco

Nel concorso del 27 ottobre, un cliente dell’Aisha’s Cafe in via Campagna 92 ha centrato un “5” da 18.292,24 euro, uno dei premi più alti di giornata. La caccia al “6” invece continua e per il concorso di giovedì il Jackpot metterà in palio 57,4 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre la Lombardia, riferisce Agipronews, ha conquistato la vincita record nella storia del gioco con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.