Svastiche e bestemmie sulle pareti di Villa Manusardi: "Fatevi avanti o vi denunciamo"

Svastiche e scritte blasfeme sulle pareti del palazzo municipale: gli atti vandalici sono stati perpetrati nella notte tra giovedì e venerdì a Montorfano, danneggiate Villa Manusardi e piazza Mercato.

Forse a opera di una baby gang

Al momento di andare in stampa sono ignoti gli incivili che hanno imbrattato i muri del palazzo municipale, edificio storico del paese: gli imbrattamenti potrebbero essere a opera di «baby gang»; a stigmatizzare gli atti vandalici è stato il sindaco Giuliano Capuano, che ha rivolto un appello alle famiglie. «È sufficiente un giorno di vacanza dalle scuole per sfogare la propria demenza sui muri di edifici comunali. Alle già tante spese ordinarie si aggiungono così quelle che dei dementi che in questo caso non sono solo di casa nostra, ma anche di paesi limitrofi - così il primo cittadino - E per trovare i soldi bisogna fare tagli sulle spese programmate, rinunciare a interventi o finanziare associazioni che organizzano attività in paese, per ripristinare i danni di emeriti idioti che si divertono a imbrattare i muri. La cosa più sensata sarebbe di farvi avanti e autodenunciarvi, onde evitare processi, e conseguenze, data la presenza di qualche minorenne. Siete stati ripresi: procedere alla vostra identificazione è lavoro di qualche ora, e poi partiranno le denunce. Speravo che quanto accaduto quest'inverno fosse l'ultimo episodio, ma devo procedere ancora una volta con ulteriori denunce. Rivolgo un appello ai genitori: se consapevoli della loro presenza ieri sera nel parco comunale o parcheggio delle scuole, prendano provvedimenti».