Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno fermato uno dei responsabili

Sventato furto a Vertemate con Minoprio: il ladro è stato scoperto dai residenti, che hanno immediatamente allertato il 112.

Sventato un furto: ladro scoperto dai residenti

Nella serata di ieri, domenica 11 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno sventato un tentativo di furto in abitazione, denunciando un soggetto pluripregiudicato. L’uomo, 41enne di nazionalità albanese, già noto alle Forze dell’ordine e sottoposto al regime di semilibertà, insieme a un complice in corso di identificazione, si era introdotto nella zona con l’intento di ispezionare un’abitazione privata. Scoperto dai residenti, ha tentato di darsi alla fuga.

Determinante è stata la tempestiva segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 da parte dei residenti, che ha consentito il rapido intervento dei Carabinieri di Cermenate, i quali hanno fermato e denunciato l’uomo in stato di libertà. Successivamente, lo stesso è stato ricondotto alla casa di Reclusione di Bollate da personale della Polizia Penitenziaria, dove è detenuto in regime di semidetenzione. All’interno del mezzo usato dai malviventi sono stati sequestrati strumenti utili allo scasso e telefoni cellulari.