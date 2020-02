Sversamento di acido a Casnate: intervento di contenimento dei Vigili del Fuoco FOTO

Intervento di contenimento da parte dei Vigili del Fuoco a Casnate con Bernate: c’è stato uno sversamento di acido.

Sversamento di acido a Casnate

Poco dopo le 20 i pompieri sono stati chiamati a intervenire presso la ditta Pikdare srl in via Catelli per uno sversamento di acido fosforico. Sul posto sono intervenuti i i Vigili del Fuoco specialisti del gruppo NBCR per il contenimento e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza della Cri di Grandate e un’auto medica per prestare le prime cure ad un addetto alla movimentazione di un muletto che sarebbe entrato in contatto con la sostanza pericolosa. L’uomo, 42 anni, è stato trasportato in ospedale in codice verde per accertamenti.