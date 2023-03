Sversamento di sostanze pericolose: divieto assoluto di utilizzare le acque del Borgofrancone

Tra la Bassa Valtellina e l'Alto Lario si è verificato un incidente in un impianto produttivo che ha causato uno sversamento di sostanze potenzialmente pericolose per l'uomo e l'ambiente. Lo sversamento ha interessato le acque del canale Borgofrancone, perciò le Autorità temono per la salute pubblica e l'ambiente circostante.

Sversamento di sostanze pericolose: divieto di utilizzare le acque del Borgofrancone

In seguito alla comunicazione dell'ARPA Lombardia Dipartimento di Como, che ha suggerito l'adozione di misure precauzionali per tutelare la salute pubblica, il Sindaco di Colico, la Dott.ssa Monica Gilardi, ha emesso un'ordinanza che vieta qualsiasi utilizzo delle acque del canale Borgofrancone e dei suoi emissari, nonché l'avvicinamento e la balneazione nelle acque dello stesso canale e del lago immediatamente prospiciente la sua foce.

L'ordinanza, in vigore con effetto immediato e fino a revoca, si basa sull'art. 50 del Decreto Legislativo n.267/2000, che prevede misure cautelative e precauzionali per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. La revoca dell'ordinanza sarà comunicata mediante ampia diffusione e pubblicazione sull'albo pretorio.

Le comunità di Gera Lario e Colico dovranno attendere gli esiti delle analisi e delle indagini per stabilire le concentrazioni e il livello di pericolosità e di contaminazione, nonché i relativi sviluppi ed impatti sulle matrici ambientali. Nel frattempo, è fondamentale rispettare le misure cautelative adottate dall'Autorità competente per tutelare la salute pubblica e l'ambiente circostante.