L'azienda canturina

Figura storica e molto nota in Cantù, da circa trent’anni in Tabu.

Si è spenta oggi 6 maggio, improvvisamente, Giampaola Minoli, all’età di 73 anni, figura storica e molto nota in Cantù, da circa trent’anni in Tabu spa, accanto alla famiglia Tagliabue. Orgogliosa delle sue origini bolognesi, incarnava al tempo stesso lo spirito della Brianza produttiva. Energica e briosa, era sempre animata da un forte senso del dovere e da un’inestinguibile passione per tutto il mondo di Tabu, cosmopolita, dinamico e dai mille colori. Un mix esplosivo di cui andava fiera.

Tabu in lutto: è morta Giampaola Minoli

Una figura di quelle “mitiche” che rimangono nella memoria delle aziende, a supporto del presidente Enrico Tagliabue e di tutta la famiglia, crocevia della quotidianità dell’azienda. Seguiva con particolare passione il Festival de Legno e tutte le iniziative di rilevanza territoriale sostenute da Tabu; tra queste, la sfilata degli “abiti in legno” alla quale ha dedicato grandissime energie per l’anteprima canturina nel 2019, e che verrà riproposta durante la prossima Design Week a Milano, il 9 giugno, in occasione dell’inaugurazione in Brera della nuova Casa Tabu. Era il suo fiore all’occhiello.

Vice presidente Tabu: "Ci mancherà tantissimo"

Andrea Tagliabue, vice presidente Tabu: “Giampaola ci mancherà moltissimo, era per tutti noi una persona di fiducia, sempre pronta ad accorrere a supporto delle persone e dell’azienda”.

L’ultimo saluto si terrà il 7 maggio 2022 alle 14.30 al Santuario della Madonna (cimitero), Cantù. La camera ardente è allestita all’Ospedale Sant’Anna (San Fermo della Battaglia) fino alle ore 13 del 7 maggio 2022.