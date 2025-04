Tagliandi falsi per entrare allo stadio: due denunciati

Tagliandi falsi per entrare allo stadio: denunciati due uomini, un 49enne di Ponte Lambro e una 41enne lecchese. L'intervento della Questura di Como ieri in città in occasione dell'incontro di serie A tra Como e Torino.

Denunciati per reato di falso e sostituzione di persona

I fatti sono avvenuti durante l’incontro di serie A al Sinigaglia tra Como e Torino: i servizi di ordine pubblico sono stati pianificati dalla Questura di Como grazie all’impegno e alla professionalità di tutto il personale impiegato nel dispositivo di sicurezza, con donne e uomini della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, che a vario titolo hanno garantito controlli e sicurezza per l'intera giornata.

Il rafforzamento del dispositivo si è rivelato efficace nell'obbiettivo di garantire anche l’affluenza in sicurezza dei tifosi di tutte e due le compagini e far giungere nella zona dello stadio solo chi avesse il tagliando d’ingresso, scoraggiando chiunque ne fosse privo.

Proprio durante i controlli sono stati individuati i due tifosi denunciati ieri: il 49enne e la 41enne avevano presentato ai tornelli tagliandi falsificati, entrambi avevano sostituito ad arte i nominativi facendo scattare l’incongruenza sul lettore del tornello nel quale stavano passando il codice a barre come già utilizzati.

Tutti e due sono stati accompagnati in Questura: per loro è stato disposto il Daspo sportivo valido per un anno nonché le denunce per reato di falso e sostituzione di persona.